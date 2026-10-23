Позиция Венгрии по Украине не поменялась после ухода Орбана Politico: позиция Венгрии по Украине не изменилась после ухода Орбана

Москва23 окт Вести.Позиция Венгрии по Украине и теме миграции не изменилась после поражения на выборах премьера Виктора Орбана и его ухода с поста, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По мнению одного из собеседников издания, действующий глава правительства Венгрии Петер Мадьяр почти не поменял позицию по этим вопросам, но "презентует ее иначе".

Как отметил другой источник Politico, Мадьяр "иногда проявляет упрямство в вопросах финансирования Украины и ее вступления в ЕС". Мадьяр и руководители других центрально-европейских стран в ходе прошедшего саммита отказались от уплаты процентов по любым новым кредитам для Украины, напоминает издание.