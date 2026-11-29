В США продали редкий карабин "Сайга" с автографом Калашникова за $500 тысяч

Позолоченный карабин Калашникова ушел с аукциона во Флориде за $500 тысяч В США продали редкий карабин "Сайга" с автографом Калашникова за $500 тысяч

Москва29 ноя Вести.Редкий коллекционный карабин "Сайга", являющийся гражданской версией автомата Калашникова АК-74, был продан на благотворительном аукционе во Флориде за 500 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Armenian Report.

Средства, вырученные в рамках торгов Big Blue Bash, будут направлены на поддержку сотрудников правоохранительных органов. Причиной столь высокой цены стала не только позолота деталей ударно-спускового механизма, защищающая его от коррозии, но и исключительная редкость экземпляра.

Оружие под серийным номером 002 относится к лимитированной коллекции Gold Edition, выпущенной в 2009 году к 90-летию конструктора Михаила Калашникова совместными усилиями Ижевского завода и компании "Арсенал".

В американском представительстве Arsenal Inc. заверили, что в комплекте идет сертификат с подписью самого оружейника, а из карабина за 17 лет не было произведено ни одного выстрела.

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