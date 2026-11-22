"Позор режиму Зеленского": посол Украины попала в скандал в Ирландии В Ирландии разразился скандал с участием посла Украины Герасько

Москва22 ноя Вести.Во время мероприятия в Ирландии, где присутствовала посол Украины Лариса Герасько, произошел скандал. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что журналист Aontacht Media Ласло Молнарфи начал обвинять киевский режим из-за бусификации, закрытия границ и скандального ресурса "Миротворец".

По данным изданий, скандал разразился 18 ноября в Тринити-колледже Дублина в ходе спора о вступлении Украины в Европейский союз.

Госпожа посол Герасько, и я хотел бы адресовать этот вопрос всем присутствующим: почему никто не говорит о слоне в комнате? Украина совершает грубые нарушения прав человека. Мы видим принудительную мобилизацию на Украине: мужчин заталкивают в автомобили без опознавательных знаков и отправляют на убой на войну сказал Молнарфи

Он заявил, что границы Украины закрыты, что лишает граждан возможности покинуть страну в условиях конфликта. Журналист также отметил, что тех, кто выражает протест против подобного обращения, вносят в базу данных "Миротворец" как предателей. Молнарфи также назвал позорным режим главы киевского режима Владимира Зеленского.

Посольство Украины в Ирландии информировало о прошедшем мероприятии, однако о самом инциденте не упоминалось.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла, что принудительная мобилизация стала одной из причин, по которой украинцы отказываются от гражданства.