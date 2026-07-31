Пранкеры Вован и Лексус раскрыли, как разыграли Березовского Вован и Лексус назвали розыгрыш Березовского самым крупным политическим пранком

Москва31 июл Вести.Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что розыгрыш олигарха Бориса Березовского, признавшегося в разговоре в финансировании оппозиции, стал самым крупным политическим пранком. Об этом они рассказали в интервью РИА Новости.

По словам пранкеров, представившись высокопоставленными российскими политиками, они вывели Березовского на откровенный разговор.

С тех пор, как мы стали заниматься всем этим на постоянной основе, крупным политическим стал, пожалуй, пранк с Борисом Березовским. Выступая в роли высокопоставленных российских политиков, мы вывели опального олигарха на достаточно искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции поделились они

Пранкеры также рассказали, что получили личный номер телефона бизнесмена благодаря утекшим в сеть базам данных.

Борис Березовский покинул Россию в 2000 году из-за несогласия с политическим курсом российских властей. Он поддерживал оппозиционные силы и участвовал в политических процессах, в том числе особенно вмешивался в украинскую политику. В 2013 году был найден мертвым в своем доме в Лондоне. Официальной причиной смерти было названо самоубийство.