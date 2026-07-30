Вован и Лексус рассказали, как разыграли Резу Пехлеви Вован и Лексус рассказали о розыгрыше сына свергнутого иранского шаха Пехлеви

Москва30 июл Вести.Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, позвонив ему от лица советника канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом они сообщили в беседе с РИА Новости.

По их словам, он выдает себя за друга иранского народа, а на деле - выступает за удары по Ирану.

Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца - Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд и обсуждал, как Германия нападет на Иран, чтобы посадить на трон Пехлеви сообщили Вован и Лексус

Ранее Вован и Лексус рассказали, как разыграли бывшего польского президента.