Григоренко: бизнес на год освободили от проверок ради восстановительных работ

Правительство приостановило проверки пострадавшего от ударов ВСУ бизнеса Григоренко: бизнес на год освободили от проверок ради восстановительных работ

Москва28 сен Вести.В России 28 сентября начал действовать временный мораторий на проверки пострадавших от атак украинских БПЛА компаний, сообщил зампред правительства РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Правительство временно освобождает от проверок коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия. Соответствующее постановление подписано сказал вице-премьер

По его словам, решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Оно распространяется на объекты, пострадавшие от ударов ВСУ с 1 января 2026 года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.

Аналогичные меры поддержки бизнеса правительство уже вводило с 2022 по 2024 год, напомнил Григоренко.