Кабмин: реальные зарплаты в РФ выросли на 6% за семь месяцев

Правительство: реальные зарплаты в России за семь месяцев 2026 г. выросла на 6% Кабмин: реальные зарплаты в РФ выросли на 6% за семь месяцев

Москва26 окт Вести.Реальные зарплаты в России за семь месяцев выросли на 6%, сообщается на сайте кабмина РФ.

Совещание по текущей ситуации в экономике провел зампред правительства Александр Новак.

Участники совещания отметили, что потребительский спрос продолжает поддерживать российскую экономику.

Реальные заработные платы за семь месяцев выросли на 6% говорится в сообщении

Согласно данным кабмина, безработица остается на исторически низком уровне в 2,2%.

Ранее сообщалось, что экономика РФ за первые восемь месяцев 2026 г. выросла на 0,6%.