Москва26 октВести.Реальные зарплаты в России за семь месяцев выросли на 6%, сообщается на сайте кабмина РФ.
Совещание по текущей ситуации в экономике провел зампред правительства Александр Новак.
Участники совещания отметили, что потребительский спрос продолжает поддерживать российскую экономику.
Реальные заработные платы за семь месяцев выросли на 6%говорится в сообщении
Согласно данным кабмина, безработица остается на исторически низком уровне в 2,2%.
Ранее сообщалось, что экономика РФ за первые восемь месяцев 2026 г. выросла на 0,6%.