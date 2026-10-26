Рост экономики России за восемь месяцев 2026 года составил 0,6%

Кабмин: экономика РФ за первые восемь месяцев 2026 г. выросла на 0,6% Рост экономики России за восемь месяцев 2026 года составил 0,6%

Москва26 окт Вести.Экономика России за восемь месяцев 2026 года выросла на 0,6%, следует из сообщения российского правительства.

Данные приведены в ходе совещания в правительстве по текущей ситуации в экономике, где обсуждались основные макроэкономические показатели за январь – август.

Отмечено ускорение роста ВВП в августе до 0,8% год к году после 0,6% в июле. В целом с начала года по август экономика выросла на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года говорится в сообщении на сайте кабмина

Совещание провел зампред правительства Александр Новак.

Ранее аналитики улучшили прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году с 0,5% до 0,6%.