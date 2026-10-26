Москва26 октВести.Экономика России за восемь месяцев 2026 года выросла на 0,6%, следует из сообщения российского правительства.
Данные приведены в ходе совещания в правительстве по текущей ситуации в экономике, где обсуждались основные макроэкономические показатели за январь – август.
Отмечено ускорение роста ВВП в августе до 0,8% год к году после 0,6% в июле. В целом с начала года по август экономика выросла на 0,6% к соответствующему периоду прошлого годаговорится в сообщении на сайте кабмина
Совещание провел зампред правительства Александр Новак.
Ранее аналитики улучшили прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году с 0,5% до 0,6%.