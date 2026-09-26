Москва26 сен Вести.В России базовый уровень цифровой грамотности должен стать доступен всем социальным группам населения. Такая задача обозначена в утвержденном правительством РФ документе, с которым ознакомился ТАСС.

Под цифровой грамотностью понимается умение безопасно и эффективно пользоваться интернетом и гаджетами. Согласно документу, выделено два уровня цифровой грамотности - базовый и продвинутый.

Первый - это основополагающие навыки работы с компьютером и программами, умение искать, критически оценивать, применять и распространять данные из различных источников. Второй - это знание и соблюдение мер безопасности в цифровой среде (в том числе защита личных сведений), онлайн-общение с соблюдением сетевого этикета, способность анализировать, критически воспринимать и создавать медиаконтент, распознавать манипуляции и фейки говорится в сообщении

В правительстве уточнили, что для повышения уровня цифровой грамотности россиян разрабатываются и внедряет специализированные программы для граждан всех возрастов.