ТАСС: Фицо и правительство Словакии могут остаться у власти до конца 27 года

Правительство Словакии может продержаться у власти до конца 2027 года ТАСС: Фицо и правительство Словакии могут остаться у власти до конца 27 года

Москва27 окт Вести.Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо сможет продержаться у власти до конца 2027 года, несмотря на разногласия в правящей партии.

Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар.

В конце сентября 2026 года напряженность внутри правящей коалиции возросла после того, как одна из младших коалиционных партий поддержала вместе с оппозицией отставку министра правительства напомнил парламентарий

Эта ситуация, по его словам, подтолкнула к мысли о переменах в соотношении сил депутатов, которые поддерживают правительство. Картина изменилась в лучшую сторону после того, как парламенту удалось согласовать государственный бюджет на 2027 год.

Как подчеркнул Гашпар, если коалиция смогла его утвердить, значит, есть основания предполагать, что парламент не распустят и проводить досрочные выборы не будут.

В сентябре Национальный совет (парламент) Словакии выразил недоверие министру окружающей среды Томашу Тарабе. За его отставку с поста министра проголосовали 77 из 150 депутатов парламента. Это второй случай в истории республики, когда министр был снят с должности по решению высшего законодательного органа.