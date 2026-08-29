Москва29 авгВести.Правительство России утвердило специальные правила газоснабжения для трех приграничных регионов - Белгородской, Брянской и Курской областей.
Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых… устанавливаются особенности применения положений законодательства Российской Федерации в области газоснабжения: Белгородская область, Брянская область, Курская областьговорится в документе
Меры направлены на поддержку жителей этих приграничных областей и упрощение процесса газоснабжения регионов.
Основные изменения предусматривают, что потребители, управляющие компании, теплоснабжающие организации, ТСЖ и кооперативы, приобретающие газ для коммунальных нужд, при задержке оплаты освобождаются от пеней.
При отключении газа его подача восстанавливается без взимания платы за отключение или подключение.
Поставщики газа не имеют права в одностороннем порядке приостанавливать подачу до полного погашения задолженности или прекращать поставки при отсутствии оплаты в течение двух расчетных периодов подряд.
Полное отключение газа запрещено при трех и более случаях просрочки оплаты в течение года, а также ограничение подачи при двух и более нарушениях сроков оплаты за год.
Ранее правительство России подготовило обновленную энергетическую стратегию страны на период до 2050 года.