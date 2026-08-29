В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели особые правила газоснабжения

Правительство установило новые правила газоснабжения для приграничных регионов В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели особые правила газоснабжения

Москва29 авг Вести.Правительство России утвердило специальные правила газоснабжения для трех приграничных регионов - Белгородской, Брянской и Курской областей.

Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых… устанавливаются особенности применения положений законодательства Российской Федерации в области газоснабжения: Белгородская область, Брянская область, Курская область говорится в документе

Меры направлены на поддержку жителей этих приграничных областей и упрощение процесса газоснабжения регионов.

Основные изменения предусматривают, что потребители, управляющие компании, теплоснабжающие организации, ТСЖ и кооперативы, приобретающие газ для коммунальных нужд, при задержке оплаты освобождаются от пеней.

При отключении газа его подача восстанавливается без взимания платы за отключение или подключение.

Поставщики газа не имеют права в одностороннем порядке приостанавливать подачу до полного погашения задолженности или прекращать поставки при отсутствии оплаты в течение двух расчетных периодов подряд.

Полное отключение газа запрещено при трех и более случаях просрочки оплаты в течение года, а также ограничение подачи при двух и более нарушениях сроков оплаты за год.

Ранее правительство России подготовило обновленную энергетическую стратегию страны на период до 2050 года.