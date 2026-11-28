Правительство выделило около 5,8 млрд рублей на соцподдержку по оплате ЖКУ Кабмин выделил около 5,8 млрд рублей соцподдержки на оплату ЖКУ льготникам

Москва28 ноя Вести.Правительство РФ выделило около 5,8 миллиарда рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ льготным категориям граждан, в том числе ветеранам боевых действий и инвалидам. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выделенные средства направлены 35 регионам, которые ранее сообщили о потребности в дополнительном финансировании, пояснила пресс-служба кабмина.

Благодаря такому решению компенсацию стоимости ЖКУ в размере до 50% получат в том числе ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также инвалиды и пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф граждане, следует из сообщения.

Работа в этом направлении ведется в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан".

В начале ноября во время заседания кабмина Мишустин заявил, что российское правительство планирует перечислить 22 субъектам страны свыше 13 миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на агротехнические мероприятия, связанные с выращиванием озимых. Такая мера, как заметил Мишустин, представляет собой дополнительную помощь сельхозпроизводителям в ряде регионов.