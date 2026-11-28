Москва28 нояВести.Правительство РФ выделило около 5,8 миллиарда рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ льготным категориям граждан, в том числе ветеранам боевых действий и инвалидам. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Выделенные средства направлены 35 регионам, которые ранее сообщили о потребности в дополнительном финансировании, пояснила пресс-служба кабмина.
Благодаря такому решению компенсацию стоимости ЖКУ в размере до 50% получат в том числе ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также инвалиды и пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф граждане, следует из сообщения.
Работа в этом направлении ведется в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан".
В начале ноября во время заседания кабмина Мишустин заявил, что российское правительство планирует перечислить 22 субъектам страны свыше 13 миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на агротехнические мероприятия, связанные с выращиванием озимых. Такая мера, как заметил Мишустин, представляет собой дополнительную помощь сельхозпроизводителям в ряде регионов.