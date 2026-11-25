Правозащитница рассказала о давлении Киева на малый бизнес по указке Запада Шеслер: на Украине давят на малый бизнес по указке Запада

Москва25 ноя Вести.Украинские власти давят на малый и средний бизнес, пытаясь получить от него больше денег по указке Запада, что приводит к его полному уничтожению. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

Западные кураторы требуют, чтобы власти Украины как можно больше денег выдавливали из собственного населения. И это приводит фактически к полному уничтожению малого бизнеса как предпринимателей… Самый главный мотив украинской власти - это как можно больше налогов выдавить с любого вида малого бизнеса. И здесь они уже не смотрят на то, что действительно малый бизнес находится в очень тяжелом положении отметила правозащитница

В Верховную раду внесен законопроект, суть которого сводится к уничтожению системы, по которой работает абсолютное большинство ресторанов: они, как правило, оформляют сотрудников как физлиц-предпринимателей. Власти требуют оформлять в штат.

Что значит заставить людей оформить вместо договоров постоянных сотрудников? Это значит, что каждый предприниматель должен будет выплачивать 52% минимальной зарплаты в качестве налога на рабочую силу. Это абсолютно неподъемно для кафе, мелких ресторанов там, маленьких парикмахерских. Все это приводит к тому, что действительно малый бизнес сворачивается сказала Шеслер

Ранее сообщалось, что десятки кафе, ресторанов и небольших закусочных в Киеве прекращают работу. Причиной стали обострение энергетического кризиса и резкое падение посещаемости.