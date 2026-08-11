Использование персонажей "Ну, погоди!" обошлось бизнесмену из Читы в 109 тысяч

Предприниматель из Читы заплатит "Союзмультфильму" за нарушение авторских прав Использование персонажей "Ну, погоди!" обошлось бизнесмену из Читы в 109 тысяч

Москва11 авг Вести.Предприниматель из Читы заплатит "Союзмультфильму" 109 тысяч рублей за неправомерное использование персонажей мультфильма "Ну, погоди!", сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

16 мая 2025 года в торговой точке, расположенной на улице Новобульварной в Чите, был задокументирован факт предложения к продаже и реализации от имени ИП Джураева товара (дыни), на этикетке которого содержались изображения персонажей из указанного мультфильма. Факт реализации товара подтвержден кассовым чеком, самим товаром и видеозаписью, произведенной в целях самозащиты гражданских прав отметили в пресс-центре

Суд пришел к выводу, что ответчик нарушил исключительные права истца на персонажей Волка и Зайца и взыскал с него по 50 тысяч рублей компенсации за каждого из персонажей, а также судебные и почтовые расходы.

Общая сумма взыскания превысила 109 тысяч рублей написали в сообщении

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.