Москва11 авгВести.Предприниматель из Читы заплатит "Союзмультфильму" 109 тысяч рублей за неправомерное использование персонажей мультфильма "Ну, погоди!", сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.
16 мая 2025 года в торговой точке, расположенной на улице Новобульварной в Чите, был задокументирован факт предложения к продаже и реализации от имени ИП Джураева товара (дыни), на этикетке которого содержались изображения персонажей из указанного мультфильма. Факт реализации товара подтвержден кассовым чеком, самим товаром и видеозаписью, произведенной в целях самозащиты гражданских правотметили в пресс-центре
Суд пришел к выводу, что ответчик нарушил исключительные права истца на персонажей Волка и Зайца и взыскал с него по 50 тысяч рублей компенсации за каждого из персонажей, а также судебные и почтовые расходы.
Общая сумма взыскания превысила 109 тысяч рублейнаписали в сообщении
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.