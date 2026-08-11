Москва11 авгВести.Создатели и правообладатели мультсериалов "Смешарики" и "Малышарики" с начала года подали 381 иск в суды регионов РФ. Большинство заявлений касается защиты интеллектуальных прав, сообщило РИА Новости.
Согласно изученным агентством материалам, иски компании "Смешарики", "Мармелад медиа" и "Продюсерский центр "Рики" подали в арбитражные суды Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Оренбургской областей, Алтайского и Красноярского краев и других регионов.
Сумма одного иска в среднем составляет от 100 до 200 тысяч рублей, а ответчики - индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы. Общая сумма всех поданных исков составляет более 68,4 миллиона рублейнаписали в агентстве
Там также уточнили, что один из полностью удовлетворенных исков был подан к ювелирному заводу о взыскании 220 тысяч рублей компенсации за продажу на маркетплейсе украшений с изображением Кроша.