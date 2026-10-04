Представитель ОП РФ счел отказ Украины от нейтрального статуса роковой ошибкой Рогов назвал отказ Украины от нейтралитета роковой ошибкой

Москва4 окт Вести.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что отказ Украины от нейтрального статуса станет роковой ошибкой.

Он напомнил, что решение киевских властей отказаться от зафиксированного в Декларации о государственном суверенитете внеблокового статуса и курс на вступление в НАТО привели республику к полному упадку.

Отказ действующего в Киеве режима от нейтрального статуса и стремление включить Украину в НАТО было роковой ошибкой отметил Рогов

Общественник напомнил, что обязательство оставаться постоянно нейтральным государством выступало основным условием признания украинской независимости и государственности в 1991 году, но этот принцип был полностью нарушен современным руководством страны.

Для предотвращения внешних провокаций нейтральный статус Украины должен быть юридически закреплен в ее конституции, заключил председатель комиссии.

1 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин подтвердил, что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.