Москва4 октВести.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что отказ Украины от нейтрального статуса станет роковой ошибкой.
Он напомнил, что решение киевских властей отказаться от зафиксированного в Декларации о государственном суверенитете внеблокового статуса и курс на вступление в НАТО привели республику к полному упадку.
Отказ действующего в Киеве режима от нейтрального статуса и стремление включить Украину в НАТО было роковой ошибкойотметил Рогов
Общественник напомнил, что обязательство оставаться постоянно нейтральным государством выступало основным условием признания украинской независимости и государственности в 1991 году, но этот принцип был полностью нарушен современным руководством страны.
Для предотвращения внешних провокаций нейтральный статус Украины должен быть юридически закреплен в ее конституции, заключил председатель комиссии.
1 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин подтвердил, что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.