Премьер Молдавии рассказал, что раньше жарил омлеты в китайском ресторане

Премьер Молдавии рассказал о работе поваром в китайском ресторане Премьер Молдавии рассказал, что раньше жарил омлеты в китайском ресторане

Москва7 авг Вести.Премьер-министр Молдавии Василий Тофан рассказал, что во время учебы в Нидерландах работал поваром в китайском ресторане, оператором на химическом заводе и грузчиком в центре сортировки почты. Об этом он заявил на форуме представителей молдавской диаспоры.

По словам главы правительства, в китайском ресторане он специализировался на приготовлении омлетов. Позже Тофан устроился оператором на химический завод, где работал в ночную смену, а затем – в центр сортировки почты в Роттердаме.

Премьер отметил, что этот опыт помог ему убедиться в способности молдаван адаптироваться к жизни за рубежом и не бояться тяжелой работы.

Василий Тофан возглавил правительство Молдавии 21 июля после утверждения парламентом. Новый кабинет был сформирован голосами правящей партии "Действие и солидарность".