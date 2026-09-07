Туск: в Польше лишь идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии

Премьер Польши назвал идиотами соотечественников, радующихся победе АдГ в ФРГ Туск: в Польше лишь идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии

Москва7 сен Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал поляков, которые приветствуют результаты экзитпола партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт.

Согласно экзитполу, проведенному по заказу телеканала ARD после закрытия избирательных участков, АдГ набирает 44,5% голосов и уверенно лидирует на выборах в земельный парламент.

В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии написал Туск в соцсети X

По его словам, подобные представители есть в оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС), а также в коалиции "Конфедерация".

Накануне председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркнул, что антинациональная политика канцлера Германии Фридриха Мерца встречает сопротивление в Саксонии-Анхальт. Он отметил, что "часть Германии, похоже, просыпается".