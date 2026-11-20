Туск: Польша не отправит на Украину свои войска по плану "коалиции желающих"

Премьер Польши: план "коалиции желающих" не затронет польских военных Туск: Польша не отправит на Украину свои войска по плану "коалиции желающих"

Москва20 ноя Вести.Варшава не будет отправлять своих военных на Украину по плану "коалиции желающих" после прекращения боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова приводит радиостанция RMF24.

С самого начала мы вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что польских солдат на Украине не будет заявил Туск

Так он прокомментировал учения НАТО "Коалиция 26.2", которые проходят в Польше. В них принимают участие 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран. Главная задача - проверить, насколько быстро европейские союзники способны перебросить войска, наладить управление и развернуть контингент на территории Украины после возможного прекращения огня.

Ранее стало известно, что Варшава прекращает финансировать закупки американского оружия для Украины. Решение Туск объяснил высоким дефицитом бюджета и расходами на оборону Польши.