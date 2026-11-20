Москва20 нояВести.Варшава не будет отправлять своих военных на Украину по плану "коалиции желающих" после прекращения боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова приводит радиостанция RMF24.
С самого начала мы вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что польских солдат на Украине не будетзаявил Туск
Так он прокомментировал учения НАТО "Коалиция 26.2", которые проходят в Польше. В них принимают участие 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран. Главная задача - проверить, насколько быстро европейские союзники способны перебросить войска, наладить управление и развернуть контингент на территории Украины после возможного прекращения огня.
Ранее стало известно, что Варшава прекращает финансировать закупки американского оружия для Украины. Решение Туск объяснил высоким дефицитом бюджета и расходами на оборону Польши.