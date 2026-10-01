Москва27 окт Вести.Нелегальные поставки товаров под видом гуманитарной помощи на Украину достигли миллиардных объемов.

Об этом заявил в эфире украинского телевидения премьер-министр страны Сергей Корецкий, чьи слова приводит РИА Новости.

Контрабанда через схемы гуманитарной помощи ... достигла огромных, миллиардных объемов сказал Корецкий

Ввоз товаров под видом гуманитарной помощи – это одна из наиболее распространенных схем контрабанды и уклонения от уплаты налогов на Украине. Через эту схему в страну попадают самые разные товары – от автомобилей и военной экипировки до брендовой одежды, обуви и косметики.

Бюджет страны ежегодно теряет более $20 млрд от теневой экономики. Масштабы ее оказались настолько высоки, что агентство Bloomberg в сентябре сообщило, что западные спонсоры киевского режима потребовали принять меры для борьбы с этим негативным явлением.

Ранее стало известно, что Украина может самостоятельно покрыть лишь треть своих государственных расходов.