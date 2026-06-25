Премьера Польши Туска чуть не назвали Дональдом Даком Президент Литвы чуть не назвал премьера Польши Туска Дональдом Даком

Москва25 июн Вести.В ходе пресс-конференции лидеров стран восточного фланга НАТО президент Литвы Гитанас Науседа ошибся - при произношении имени премьер-министра Польши Дональда Туска он оговорился и произнес его фамилию как "Даск".

Уважаемый Дональд, уважаемые коллеги! Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю благодарность премьер-министру Дональду Даcку... Туску за то, что он созвал на встречу нас, а также всех вас, за то, что вы собрались здесь в этот решающий момент сказал литовский лидер

Имя и фамилия польского премьера действительно схожи по звучанию с именем Дональда Дака — знаменитой утки из мультфильмов Disney.