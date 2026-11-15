Москва15 ноя Вести.Белорусские корни зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, который является спецпосланником президента США в переговорах по Украине, вселяют надежду. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Мы давно знаем, что Кушнер родом из Белоруссии. Может ли это помочь? Тут никаких оценочных моментов быть не может. Но то, что эти люди участвуют в процессе, по крайней мере, может надежду нам с вами внушать. Эти люди задействованы настолько активно и настолько глубоко, и мы, конечно, можем только рассчитывать, что наши белорусские корни сработают заявила Эйсмонт

Ранее сообщалось, что у всех американских представителей, которые участвовали в переговорах в Абу-Даби, белорусские корни. В частности, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и главком объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич имеют славянские корни.