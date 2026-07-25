Президент Аргентины в обход Конгресса отправил военных на учения с США в Панаме

Президент Аргентины в обход парламента отправил военных на учения с США в Панаме Президент Аргентины в обход Конгресса отправил военных на учения с США в Панаме

Москва25 июл Вести.Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ, которым разрешил военнослужащим отправиться на совместные с США учения в Панаме, без согласования с парламентом.

Разрешить выезд за пределы национальной территории средств и личного состава национальных вооруженных сил для участия в многонациональных учениях PANAMAX 2026 сказано в документе

Согласно конституции Аргентины, именно Конгресс уполномочен разрешать введение иностранных войск на территорию страны и вывод национальных сил за ее пределы.

В обосновании к указу отмечается, что проект о планируемых к тому моменту учениях был своевременно направлен в парламент, однако Палата депутатов его до сих пор не рассмотрела. Уточняется, что впоследствии от правительства США было получено приглашение принять участие в учениях PANAMAX 2026.

Военные учения пройдут в Республике Панама в период с 27 июля по 15 августа 2026 года.