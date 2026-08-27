Президент Ливана хочет, чтобы высоты Али-эт-Тахер перешли под контроль армии Президент Ливана добивается перехода высот Али-эт-Тахер под контроль армии

Москва27 авг Вести.Президент Ливана Джозеф Аун хочет предотвратить новый виток военной эскалации на юге страны после того, как бойцы шиитской организации "Хезболла" оказались в окружении на высотах Али-эт-Тахер.

Об этом сообщает новостной портал Naharnet.

По данным портала, Аун в разговоре с американскими посредниками выдвинул предложение ввести ливанскую армию в этот горный район в окрестностях города Набатия, который находится за пределами созданной Израилем буферной зоны. Согласно его плану, обороняющиеся отряды сил исламского сопротивления сдадут оружие ливанским военным и будут выведены оттуда.

По словам источников Naharnet, Аун и правительство Ливана опасаются, что израильские войска оккупируют высоты и взорвут созданные там подземные укрытия "Хезболла". Тогда в опасной зоне окажутся окружающие деревни и населяющие их жители.

Отмечается, что на высотах Али-эт-Тахер расположен основной командный пункт, который руководит операциями шиитских формирований на юге Ливана. Серия интенсивных авиаударов Израиля в последние дни свидетельствует о его планах установить контроль над стратегическими позициями в этом горном районе.

Как пишет Naharnet, установление оккупационными силами контроля над высотами будет означать крах второй линии обороны "Хезболла". Южный Ливан окажется отрезанным от региона Джеззин, западной части долины Бекаа и горного района Шуф.

Ранее руководство шиитской организации "Хезболла" заявило, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) не участвуют в военных действиях на юге Ливана. При этом замглавы политсовета "Хезболла" Махмуд Куммати подчеркнул мужество и стойкость отрядов сил сопротивления, которые держат оборону на высотах Али-эт-Тахер в окрестностях города Набатия.