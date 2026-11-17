Москва17 ноя Вести.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о решении уйти в отставку.

На пресс-конференции он заявил, что "некоторые преступные группы" оскорбили его честь и оклеветали в связи с крайне серьезным преступлением. Глава Монголии добавил, что некоторое время наблюдал за ситуацией и теперь готов сделать заявление.

Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим сказал Хурэлсух, которого цитирует ТАСС

В сентябре в отставку был отправлен министр юстиции и внутренних дел Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан. После этого монгольский премьер-министр Ням-Осорын Учрал поручил новому главе МВД Ганзоригийн Тэмуулэну уволить сотрудников правоохранительных органов, назначенных его предшественником. По оценке главы правительства Монголии, которую он тогда озвучил, судебная и правоохранительная системы страны столкнулись с серьезными проблемами, а сфера внутренней безопасности оказалась чрезмерно политизирована.