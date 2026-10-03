Президент РАН рассказал, как будет меняться климат в России Глава РАН Красников: в РФ сохранится тренд на теплый климат

Москва3 окт Вести.В России продолжится тренд на теплый климат. Об этом заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

В беседе с РИА Новости он отметил, что российская территория нагревается в два раза быстрее, чем другие регионы.

Это будет приводить ко многим явлениям резко континентальным: будет увеличиваться число таких нехарактерных явлений, как торнадо, когда в одном месте засуха, а в другом – наводнения сказал Красников

Он добавил, что сегодня российские ученые делают прогнозы на 5 лет вперед.

Мы пока будем идти в нынешнем тренде - то есть увеличение тепла заявил глава РАН

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок подчеркнул, что в Москве климатическая зима, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля градусов, может начаться позже, чем обычно.