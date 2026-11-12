Financial Times: в Румынии предложили размещать войска США за счет бюджета

Президент Румынии предложил размещать войска США за счет бюджетных средств Financial Times: в Румынии предложили размещать войска США за счет бюджета

Москва12 ноя Вести.Президент Румынии Никушор Дан предложил оплачивать размещение американских войск на территории республики за счет бюджета страны. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По его словам, инициатива направлена на сохранение военного присутствия США в Европе.

Я уже предложил США определенные цифры по численности войск и по распределению расходов сказал глава республики

Согласно данным офиса президента Румынии, сейчас в стране дислоцируются 1 172 американских солдата – это на 528 военнослужащих меньше, чем ранее.