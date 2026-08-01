Москва1 авг Вести.Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила легкие травмы в ДТП, сообщает Радио и телевидение Словении.

Президент Наташа Пирц-Мусар получила незначительные травмы в ДТП, возвращаясь из отпуска из Хорватии​​​. Авария произошла в туннеле Кастелец. Президент провела ночь в больнице в Изоле, сейчас она уже дома и чувствует себя хорошо