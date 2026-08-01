Москва1 авгВести.Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила легкие травмы в ДТП, сообщает Радио и телевидение Словении.
Президент Наташа Пирц-Мусар получила незначительные травмы в ДТП, возвращаясь из отпуска из Хорватии. Авария произошла в туннеле Кастелец. Президент провела ночь в больнице в Изоле, сейчас она уже дома и чувствует себя хорошоприводит Радио и телевидение Словении выдержку из заявления пресс-службы президента страны
По сведениям полиции города Копер, вечером 31 июля на приморской автодороге произошло ДТП с участием двух служебных полицейских автомобилей, следовавших в составе кортежа охраняемого лица.