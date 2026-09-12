Москва12 сен Вести.Компания "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом" заняла треть мирового рынка ядерного топлива. Об этом ИС "Вести" рассказала президент компании Наталья Никипелова.

Атомная отрасль привыкла жить длинными циклами, потому что реактор у нас работает 80 лет, а скоро будет работать и 100 лет… Газовая центрифуга крутится, не останавливаясь 30 лет, а скоро будет 40 лет. Поэтому для нас 30 лет – это очень мало с точки зрения отрасли. Топливная компания смогла добиться, я считаю, больших успехов, которыми мы можем гордиться. Потому, что мы завоевали за это время треть мирового рынка ядерного топлива. Стали бесспорными лидерами, первой компанией в мире по обогащению урана сказала Никипелова

Она добавила, что из своих ядерных компетенций компания сделала универсальный инструмент развития.

Мы опираемся, безусловно, на свои ядерные компетенции, но мы из них сделали универсальный инструмент развития. Новые абсолютно отрасли, которых не было в стране – от аддитивки до электромобильности. И в отличие от законов физики, когда элемент теряет энергию со временем в результате процессов полураспада, мы за 30 лет эту энергию только накапливаем для будущих рывков заявила она

Ранее в Росатоме рассказали о разработках Топливного дивизиона госкорпорации "Росатом" для российского электромобиля.