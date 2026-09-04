Москва4 сенВести.Россия и Китай производят треть всей энергии в мире, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Россия и Китай генерируют треть всей энергии, производимой в мире. В эквиваленте этот объем равен 4,3 миллиарда тонн в год. Прошу вас осмыслить эти впечатляющие цифрысказал Сечин
Ранее Новак сообщал, что Россия и Китай готовы обсуждать проекты в области мирного атома.