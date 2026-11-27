Многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Новороссийске

При атаке БПЛА в Новороссийске повреждено остекление 70 квартир Многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Новороссийске

Москва27 ноя Вести.В оперативном штабе Краснодарского края привели уточненные данные о последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов в Новороссийске.

В Приморском районе города был поврежден многоквартирный дом.

Самые серьезные повреждения получила одна из квартир на последнем этаже. В двух из четырех подъездов уже восстановили подачу газа говорится в публикации оперштаба Кубани в MAX

В настоящее время идет расчистка прилегающих территорий от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой, на месте работают группы сотрудников районной администрации.

Уточняется, что остекление было повреждено в 70 квартирах. Также работы ведутся на территории поврежденных жилых домов в селе Широкая Балка.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Новороссийске получили три человека.