Москва27 нояВести.В оперативном штабе Краснодарского края привели уточненные данные о последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов в Новороссийске.
В Приморском районе города был поврежден многоквартирный дом.
Самые серьезные повреждения получила одна из квартир на последнем этаже. В двух из четырех подъездов уже восстановили подачу газаговорится в публикации оперштаба Кубани в MAX
В настоящее время идет расчистка прилегающих территорий от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой, на месте работают группы сотрудников районной администрации.
Уточняется, что остекление было повреждено в 70 квартирах. Также работы ведутся на территории поврежденных жилых домов в селе Широкая Балка.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Новороссийске получили три человека.