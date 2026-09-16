При ударе ВСУ по АЗС под Белгородом погиб российский военный, вернувшийся с СВО

При атаке ВСУ на автозаправку под Белгородом погиб участник СВО При ударе ВСУ по АЗС под Белгородом погиб российский военный, вернувшийся с СВО

Москва16 сен Вести.В результате удара украинского беспилотника по автозаправке под Белгородом погиб 34-летний военный, вернувшийся в регион из зоны спецоперации. О трагедии Telegram-каналу "Осторожно, новости" сообщила его супруга.

Женщина рассказала, что ее муж был мобилизован осенью 2022 года. В июле 2026-го он вернулся домой в отпуск, чтобы присутствовать на крестинах дочери. Смертельные ранения он получил при ударе вражеского дрона на АЗС в поселке Новосадовый. Его машина загорелась, он скончался на месте.

По данным оперативного штаба региона, 28 июля беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Один человек погиб, второго пострадавшего доставили в горбольницу в Белгород.