В Запорожской области при атаке БПЛА погибли два человека

При атаке ВСУ в Запорожской области погибли двое, еще пять человек пострадали В Запорожской области при атаке БПЛА погибли два человека

Москва13 июл Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о двух погибших мирных жителях при атаках ВСУ в Мелитопольском городском округе.

Беспилотник атаковал частное жилое домовладение в районе села Вознесенка. В результате пострадала семья: мужчина скончался в больнице, его жена находится в реанимации, их ребенок 2017 года рождения получил травмы.

Отмечается, что на данный момент врачи борются за жизнь женщины, ребенок проходит медицинское обследование.

Также при атаке БПЛА частного домовладения в селе Вознесенка погибла женщина 1948 года рождения.

Ранения получили члены семьи: мужчина 1967 года рождения, женщина 1979 года рождения и девушка 2006 года рождения отмечается в мессенджере MAX

Евгений Балицкий принес соболезнования родным и близким погибших.