Главврач роддома в Ногинске сообщил, что при эвакуации никто не пострадал

При эвакуации роддома в Ногинске никто не пострадал Главврач роддома в Ногинске сообщил, что при эвакуации никто не пострадал

Москва18 июл Вести.При эвакуации роддома, расположенного рядом с нефтебазой в Ногинске, никто не пострадал. Об этом ИС "Вести" сообщил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

По его словам, медучреждение получило сигнал об атаке украинскими беспилотниками около половины пятого утра. Через 10 минут руководство больницы, оценив ситуацию, приняло решение о превентивной эвакуации.

Сам роддом не пострадал, никаких повреждений нет … В общей сложности, в течение практически 15 минут было эвакуировано более 50 человек. Это пациенты, это новорожденные и, соответственно, персонал. Все они были специализированным транспортом доставлены в соответствующие специализированные учреждения. Никто при транспортировке не пострадал … Все службы сработали оперативно, эвакуация была произведена в кратчайшие сроки сказал он

Рано утром 18 июля украинские дроны атаковали Московскую область. В результате террористической агрессии пострадали 26 человек, из них 24 находились на территории склада Wildberries. Также произошло возгорание на нефтебазе в Ногинске.