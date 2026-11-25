Новосибирские полицейские стреляли по колесам Lexus с похищенным человеком

При похищении человека в Новосибирской области полицейские открыли огонь Новосибирские полицейские стреляли по колесам Lexus с похищенным человеком

Москва25 ноя Вести.В Новосибирской области полицейские применили табельное оружие при задержании подозреваемых в похищении человека, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области в MAX.

По данному факту ведомство назначило проведение служебной проверки.

Информация о том, что группа предположительно вооруженных граждан совершает противоправные действия в отношении местного жителя, поступила в полицию Чулымского района ночью 22 ноября.

Прибывшие на вызов в одно из сел района полицейские обнаружили у дома два автомобиля без государственных регистрационных знаков.

Один из них, марки Lexus, начал движение. Полицейские предприняли попытку остановить его, но водитель проигнорировал законные требования. Сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух. Находившийся за рулем мужчина открыл окно, высунул руку с предметом, внешне схожим с пистолетом, заявил о намерении открыть огонь и продолжил движение.

Для пресечения опасной ситуации полицейские произвели прицельные выстрелы по колесам автомобиля говорится в публикации

После еще одного предупредительного выстрела вверх водитель автомобиля Lexus не прекратил движение, и полицейские организовали его преследование.

Примерно через километр машину удалось остановить и задержать находившихся в ней лиц: двух жителей Новосибирской области в возрасте 18 и 36 лет. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемые с применением физической силы посадили в автомобиль 40-летнего потерпевшего и намеревались увезти его пояснили в региональном главке МВД

СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье "Похищение человека", решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.