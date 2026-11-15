Пожилая женщина погибла при обрушении дома после удара БПЛА в Лисичанске

При ударе дрона по дому в Лисичанске погибла пожилая женщина Пожилая женщина погибла при обрушении дома после удара БПЛА в Лисичанске

Москва15 ноя Вести.В Лисичанске в Луганской Народной Республике пожилая женщина погибла при обрушении многоквартирного дома после удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Отмечается, что спасательная операция уже завершилась. После атаки беспилотника обрушились крыша и перекрытия одной из квартир. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов мужчину и передали его медикам. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сейчас ему оказывают помощь.

Во время разбора завалов сотрудники МЧС нашли тело пожилой. Глава ЛНР принес соболезнования родным и близким погибшей.

К несчастью, при разборе завалов спасатели обнаружили погибшую пожилую женщину. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей, сил пережить это горе написал Леонид Пасечник

К ликвидации последствий и помощи жильцам дома подключены все необходимые службы и местные власти.