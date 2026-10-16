В ЛНР сотрудники МЧС спасли женщину, заблокированную в доме после атаки дрона

Женщина оказалась заблокирована в квартире после удара дрона по дому в ЛНР В ЛНР сотрудники МЧС спасли женщину, заблокированную в доме после атаки дрона

Москва16 окт Вести.На месте атаки БПЛА в Красном Луче спасли женщину, которая оказалась заблокированной в квартире из-за обрушения чердачной плиты, сообщает ГУ МЧС по Луганской Народной Республике.

О том, что жительница дома оказалась "в ловушке", выяснилось в ходе разведки после удара дрона ВСУ по крыше 4-этажного многоквартирного жилого дома.

Выяснилось, что в результате обрушения на 4 этаже оказалась заблокирована хозяйка одной из квартир. Спасатели МЧС России незамедлительно приступили к разбору завалов говорится в публикации

Вскоре женщина была эвакуирована и спасена. Помощь медиков ей не понадобилась.

Жители нижних этажей дома вышли на улицу самостоятельно, погибших и пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.

В республиканском главк МЧС отметили, что проведение аварийно-спасательных работ осложнялось угрозами повторных атак вражеских БПЛА.