Москва16 октВести.На месте атаки БПЛА в Красном Луче спасли женщину, которая оказалась заблокированной в квартире из-за обрушения чердачной плиты, сообщает ГУ МЧС по Луганской Народной Республике.
О том, что жительница дома оказалась "в ловушке", выяснилось в ходе разведки после удара дрона ВСУ по крыше 4-этажного многоквартирного жилого дома.
Выяснилось, что в результате обрушения на 4 этаже оказалась заблокирована хозяйка одной из квартир. Спасатели МЧС России незамедлительно приступили к разбору заваловговорится в публикации
Вскоре женщина была эвакуирована и спасена. Помощь медиков ей не понадобилась.
Жители нижних этажей дома вышли на улицу самостоятельно, погибших и пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.
В республиканском главк МЧС отметили, что проведение аварийно-спасательных работ осложнялось угрозами повторных атак вражеских БПЛА.