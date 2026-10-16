Спасатели вызволили женщину из-под завалов после атаки дрона в Красном Луче Спасатели МЧС вытащили женщину из-под завалов после атаки БПЛА в Красном Луче

Москва16 окт Вести.В Луганской Народной Республике спасатели МЧС вытащили женщину из-под завалов после удара беспилотника в городе Красный Луч. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на официальном сайте.

После удара дрона по крыше четырехэтажного жилого дома чердачная плита обрушилась на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами. Во время разведки выяснилось, что хозяйка одной из квартир оказалась заблокирована из-за обрушения. Спасатели сразу начали разбирать завалы и вскоре эвакуировали женщину.

Выяснилось, что в результате обрушения на 4 этаже оказалась заблокирована хозяйка одной из квартир. Спасатели МЧС России незамедлительно приступили к разбору завалов. Вскоре женщина была эвакуирована и спасена говорится в публикации

Медицинская помощь спасенной женщине не потребовалась. В результате ЧП никто не пострадал. Жильцы нижних этажей выбрались на улицу сами.

Аварийно-спасательные работы осложнялись угрозой повторных атак украинских БПЛА.