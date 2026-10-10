Москва10 окт Вести.Навязывание украинского языка является политической манипуляцией и ведет к расколу общества. Об этом заявила украинская певица Анастасия Приходько, видео ее выступления появилось в одном из украинских СМИ.

Она отметила, что не знает "кому это было надо".

Но это сработало: поругались между собой все, кто раньше дружил годами… Я не ведусь на политические манипуляции подчеркнула артистка

Она также указала, что признает украинский государственным языком, но продолжает говорить по-русски.

На Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующий использование украинского языка в различных сферах общественной жизни. На законодательном уровне в стране был закреплен курс на полное вытеснение и запрет русского языка, который был начат Киевом еще в 2014 году.