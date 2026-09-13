Прилепин рассказал, сколько боевых выходов сделал его сын в зоне СВО Сын Прилепина Игнат в зоне СВО сделал 30 боевых выходов

Москва13 сен Вести.Сын писателя Захара Прилепина Игнат во время службы в зоне проведения специальной военной операции 30 раз выходил на задание, когда в небе кружили вражеские дроны. Об этом сообщил его отец.

Прилепин рассказал о службе сына во время международной дискуссии "Совинтерн: или мы занимаемся политикой, или политика нами".

Мой сын пошел в штурмовое подразделение и совершил 30 переходов под небом, полным дронов рассказал писатель

Он добавил, что сам в зоне СВО занимался политической работой.

Ранее Прилепин сообщил журналистам, что контракт Игната с добровольческим корпусом закончился 2 июля 2026 года. Он служил в подразделении "Родня" в составе интербригады "Пятнашка".