Китайское приложение для знакомств обещает вернуть деньги, если брак не сложился

Приложение для знакомств вернет деньги, если пользователь не вступит в брак Китайское приложение для знакомств обещает вернуть деньги, если брак не сложился

Москва8 ноя Вести.Новое приложение для знакомств Liangpei AI, которое набирает популярность в Китае, обещает вернуть пользователю деньги, если тот в течение трех лет не найдет себе супруга. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Журналисты поясняют, что приложение, работающее на базе искусственного интеллекта, запустилось в июле. Сейчас в нем зарегистрированы 35 тысяч человек, а годовая подписка стоит примерно 300 долларов.

Китайское приложение для 300 долларов с гарантией "брак или возврат средств" вызвало бурный ажиотаж в онлайне уточняет издание

Впрочем, журналисты задаются вопросом, вернут ли деньги в случае, если пользователь вступит в брак без помощи приложения.