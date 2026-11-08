Москва8 нояВести.Новое приложение для знакомств Liangpei AI, которое набирает популярность в Китае, обещает вернуть пользователю деньги, если тот в течение трех лет не найдет себе супруга. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Журналисты поясняют, что приложение, работающее на базе искусственного интеллекта, запустилось в июле. Сейчас в нем зарегистрированы 35 тысяч человек, а годовая подписка стоит примерно 300 долларов.
Китайское приложение для 300 долларов с гарантией "брак или возврат средств" вызвало бурный ажиотаж в онлайнеуточняет издание
Впрочем, журналисты задаются вопросом, вернут ли деньги в случае, если пользователь вступит в брак без помощи приложения.