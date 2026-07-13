Диана Вишнева рассказала, как чуть не бросила балет в 25 лет

Прима-балерина рассказала, как справлялась с психологической нагрузкой Диана Вишнева рассказала, как чуть не бросила балет в 25 лет

Москва13 июл Вести.Народная артистка РФ Диана Вишнева чуть не бросила балет в 25 лет из-за сильной психологической нагрузки. Об этом балерина рассказала ИС "Вести".

По ее словам, в балетных школах к детям относятся очень требовательно.

Очень много психологических кризисов, барьеров ... большая нагрузка, колоссальная, не только физическая, с физической я как-то привыкла справляться с 10 лет, но с психологической, когда очень много на тебя накладывается ... гиперответственности, я еще такой перфекционист. Ну, как-то я чувствовала в себе какой-то лимит, потолок того, что мне хотелось ... И только хореографы ... постепенно, как психологи, работали со мной ... давали мне почувствовать мою природу, мое существование и профессиональное, и человеческое, и научили меня по-другому мыслить сказала Вишнева

Также она добавила, что после общения с хореографами у нее изменилось понимание себя в мире танца.

Ранее Диана Вишнева рассказала, что отказалась от предложения проходить западную стажировку.