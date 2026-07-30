Москва30 июл Вести.Социальная сеть X, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск, заблокировала страницы иранского новостного агентства Tasnim.

При попытке перейти на страницу агентства в X появляется уведомление о том, что "действие учетной записи приостановлено"​​​.

Ниже сообщается, что соцсеть Х приостанавливает действие аккаунтов, которые нарушают ее правила.

Такая же информация появляется при попытке перейти на аккаунт Tasnim в X на фарси.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, то американские военные нанесут удар по подземной базе, которая якобы скрыта в горе Пикакс на территории Ирана. Глава Белого дома пообещал, что США могут ударить по этому району "довольно скоро".