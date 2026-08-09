В штате Вашингтон лесные пожары уничтожили жилья на $800 миллионов

Природные пожары в Вашингтоне уничтожили жилые дома на $800 миллионов В штате Вашингтон лесные пожары уничтожили жилья на $800 миллионов

Москва9 авг Вести.Стоимость восстановления жилых домов, уничтоженных лесными пожарами в штате Вашингтон, составит почти в 800 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют подсчеты аналитической компании Cotality и портала по продаже недвижимости Realtor, передает ТАСС.

По актуальным сведениям, в результате масштабных возгораний в окрестностях Спокана на северо‑западе США было разрушено около 900 строений.

Эксперты оценивали ущерб, причиненный пожарами Autumn Lane, Old Trails и Fairview. В компании уточнили, что оценки еще не подтверждены и основаны на анализе стоимости зданий в пострадавших от огня районах.

В общей сложности в США сейчас бушуют 97 крупных природных пожаров, Такие данные приводит Национальный межведомственный пожарный центр США.

Согласно отчетам ведомства, огонь уничтожил более 3,5 миллионов акров, что эквивалентно 1,5 миллиона гектарам. Ликвидацией огня занимаются 30 636 пожарных и 204 спасательных вертолета.

Ранее два человека погибли при крушении пожарного вертолета в США.