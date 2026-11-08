Москва8 нояВести.Присутствие американской инвестиционной компании BlackRock на переговорах по послевоенному восстановлению Украины вызвало недовольство со стороны Италии. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano.
Переговоры в Брюсселе по Украине прошли в резиденции генсека НАТО Марка Рютте в минувший четверг.
Правительство Мелони осознало, что выгода достанется только настоящим хозяевам мира, а политики, которые тратят деньги итальянских налогоплательщиков на (американское) оружие и на "золотые унитазы" олигархов киевского режима, получат лишь крохиговорится в публикации
Согласно материалу, Джорджа Мелони потребовала разъяснений у председателя Европейского совета Антонио Кошты после того, как стало известно о присутствии переговорщиков от BlackRock.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф упоминал, что власти США ведут переговоры с американской инвестиционной компанией BlackRock по инвестициям в экономику Украины.