Участие BlackRock в переговорах по Украине вызвало недовольство европейцев

Присутствие BlackRock на переговорах по Украине стало новостью для европейцев Участие BlackRock в переговорах по Украине вызвало недовольство европейцев

Москва8 ноя Вести.Присутствие американской инвестиционной компании BlackRock на переговорах по послевоенному восстановлению Украины вызвало недовольство со стороны Италии. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Переговоры в Брюсселе по Украине прошли в резиденции генсека НАТО Марка Рютте в минувший четверг.

Правительство Мелони осознало, что выгода достанется только настоящим хозяевам мира, а политики, которые тратят деньги итальянских налогоплательщиков на (американское) оружие и на "золотые унитазы" олигархов киевского режима, получат лишь крохи говорится в публикации

Согласно материалу, Джорджа Мелони потребовала разъяснений у председателя Европейского совета Антонио Кошты после того, как стало известно о присутствии переговорщиков от BlackRock.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф упоминал, что власти США ведут переговоры с американской инвестиционной компанией BlackRock по инвестициям в экономику Украины.