Привезенной Уиткоффом в Москву именной монеты нет в свободной продаже РИА Новости: именную монету, привезенную Уиткоффом в Москву, нельзя купить

Москва6 сен Вести.Именной монеты, которую спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оставил в московском ресторане, нет в свободной продаже, выяснило РИА Новости.

Уиткофф в субботу оставил в одном из московских ресторанов на память именной металлический жетон. На одной стороне выгравированы имя и фамилия Уиткоффа, а также слова "спецпосланник президента США по мирным миссиям". В центре медальона изображена большая печать США - белоголовый орлан с щитом, который держит в лапах стрелы и оливковую ветвь.

РИА Новости обратилось в сувенирную лавку Белого дома, где ответили, что такого медальона у них в продаже никогда не было.

Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий. В продаже такого нет заявили агентству в сувенирном магазине

В магазине исторической ассоциации Белого дома также не нашлось похожего сувенира.

Ранее журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале сообщал, что Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также привезли с собой памятные монеты с внешнеполитическим лозунгом времен президентства Рональда Рейгана "Мир через силу".