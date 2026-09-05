В московском ресторане остался именной жетон Стивена Уиткоффа Именной жетон спецпосланника Трампа с печатью США остался в ресторане Москвы

Москва5 сен Вести.Именной металлический жетон спецпосланника президента США Стива Уиткоффа остался на память в одном из московских ресторанов после обеда американской делегации, передает корреспондент РИА Новости.

На памятном медальоне выгравированы имя и фамилия Уиткоффа, его официальный статус "спецпосланник президента США по мирным миссиям", а также Большая печать США с изображением белоголового орлана, удерживающего стрелы и оливковую ветвь.

Ранее спецпосланников Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым заметили за обедом в центре Москвы. В субботу у американских переговорщиков запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Украине.