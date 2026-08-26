Призер Олимпиады-80 Федоровский заявил, что не выставлял медаль на продажу Серебряный призер Олимпиады-80 Федоровский опроверг продажу своей медали

Москва26 авг Вести.Серебряный призер Олимпиады-1980, пловец Александр Федоровский опроверг информацию о продаже своей олимпийской медали. Об этом он заявил в беседе со спортивной журналисткой Еленой Вайцеховской.

Ранее "Mash на спорте" заявил, что Федоровский якобы выставил на продажу серебряную медаль Олимпиады-80 за 1,3 миллиона рублей. Отмечалось, что вместе с наградой покупатель якобы получит разноцветную ленту и фирменную коробочку.

Я увидел публикации в прессе. Вранье это все. Ничего я не продаю! И уж тем более материальных трудностей не испытываю заявил спортсмен, его ответ опубликован в Telegram-канале Вайцеховской

По его словам, в ситуации есть и положительный момент - за счет того, что читатели вспомнили о его достижении.

Федоровский стал вице-чемпионом Игр в составе сборной СССР в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Кроме того, на Олимпиаде-80 спортсмен стал четвертым на дистанции 100 метров брассом.