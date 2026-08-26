Серебряный призер Олимпиады-80 Федоровский выставил на продажу свою медаль Пловец Федоровский выставил на продажу серебряную медаль Олимпиады-80

Москва26 авг Вести.Серебряный призер Олимпиады-1980 Александр Федоровский выставил свою серебряную медаль с Игр в Москве на продажу, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".

Отмечается, что стоимость награды оценивается в 1,3 миллиона рублей. В комплект входят медаль с разноцветной лентой и фирменная коробка к ней. Эту медаль Федоровский получил в составе сборной СССР в комбинированной эстафете 4х100 метров. Тогда ему был 21 год.

Но уже в 18 лет он считался лучшим в мире — показал время в заплыве, которое никто не мог повторить в других странах и государствах говорится в публикации

В настоящее время Федоровскому 67 лет. Он является серебряным призером Олимпиады, чемпионом и многократным призером СССР, победителем Кубка Европы, двукратным рекордсменом Европы и победителем Всемирной Универсиады.

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