Прижизненный портрет Петра I будут экспонировать в Екатеринбурге В Екатеринбург привезут прижизненный портрет Петра I работы 1698 года

Москва3 сен Вести.Прижизненный портрет Петра I работы 1698 года привезут в Екатеринбург, сообщили ТАСС в пресс-службе Русской медной компании.

Подлинный портрет молодого Петра I был написан в 1698 году придворным художником Годфридом Кнеллером по заказу английского короля Вильгельма III. Работа станет частью коллекции строящейся Уральской оружейной палаты.

На привезенной в Екатеринбург картине … Петр I изображен в доспехах, с символами власти и на фоне кораблей … Этот портрет хранился в коллекции Густава Гамильтона сказано в сообщении

В пресс-службе уточнили, что этот портрет Петра I часто служил образцом при создании гравюр и живописных копий. В частности, в Государственном Эрмитаже хранится копия XIX века, которая принадлежит кисти художника Энрике Белли.

В Уральской оружейной палате разместится коллекция исторического оружия бизнесмена Игоря Алтушкина. Она включает несколько тысяч экспонатов, охватывающих различные эпохи. По оценкам специалистов, коллекция считается одной из крупнейшей в России и самым большим частным собранием огнестрельного оружия в Европе.